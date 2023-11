Appuntamento a Roma, giovedì 23 novembre (c/o Auditorium Gse, v.le Maresciallo Pilsudski 92), con la terza edizione della Conferenza Nazionale Ifec (Italian Forum of Energy Communities), organizzata da Wec Italia in collaborazione con il Gestore dei Servizi Energetici. Ai lavori, che approfondiranno il tema delle comunità energetiche rinnovabili, p...