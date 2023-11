Nel 2021 in Italia le famiglie in povertà energetica, cioè quelle che faticano ad acquistare quantità adeguate di beni energetici, erano 2,2 milioni ovvero l'8,5% del totale. La media storica tra il 2001 e il 2021 era di 2 milioni di famiglie in povertà energetica, cioè l'8,1% del totale. A seconda dei prezzi e delle quantità consumate, il dato var...