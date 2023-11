Forte rimbalzo per l'IG Index del Gme che nelle ultime rilevazioni sale a 44,63 per il week end contro i 44,16 per la giornata di oggi e ancora a 47,30 €/MWh per quella di lunedì. Il Ttf per dicembre, intanto, questa mattina ha aperto a 46,1 €/MWh (contro la chiusura di 46,8 di ieri) e si avvia a chiudere a 46, dopo aver però toccato 47,6 nella par...