Meccanismi di contenimento dei prezzi in caso di aumenti eccezionali, con obbligo per Edf di restituire quote crescenti di ricavi di vendita della flotta nucleare esistente sopra certe soglie di prezzo (il 50% sopra 78 €/MWh e il 90% sopra 110 €/MWh), accanto a un quadro di contrattazione a medio e lungo termine differenziato per tipologia di contr...