Edison ha firmato un accordo con Confagricoltura per lo sviluppo di iniziative nel campo delle agroenergie. L'intesa, si legge in una nota, si focalizzerà principalmente sullo sviluppo delle agroenergie, tra cui la produzione di biometano, bioGnl, biomasse legnose per usi energetici e sulla gestione delle risorse idriche in campo energetico oltre c...