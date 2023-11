Con circolare n. 24 del 24 novembre 2023 l'Agenzia delle Dogane ha risposto ai quesiti in merito all'applicazione dell'aliquota d'accisa per combustione “per usi industriali” ai consumi di gas naturale impiegato nell'attività di cremazione dei defunti.Sino ad ora l'applicazione dell'aliquota d'accisa per combustione “per usi industriali” non è st...