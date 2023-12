Quando devono acquistare un bene di consumo, i cittadini si comportano come il borghese gentiluomo di Molière, che non sapeva di parlare in prosa. Inconsapevolmente esercitano un trade-off tra prezzo e qualità del prodotto, condizionato dal loro reddito e/o dalla propensione a spendere una determinata cifra. Lo possono fare, perché sono liberi di d...