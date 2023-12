Consegnato martedì scorso a Roma, in occasione della 76a Conferenza del Traffico e della Circolazione promossa dell'Automobile Club d'Italia (Aci), il Premio di Studio intitolato a Pasquale De Vita. Quest'anno la somma di 2.500 è andata a Francesco Orsini, per una tesi di dottorato sul “Conflict-based approach for road safety analysis”, discussa ne...