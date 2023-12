Secondo aumento consecutivo per gasoli e oli combustibili e forte rialzo della benzina, dopo due ribassi. Questa mattina la benzina ha preso sul mercato interno 10 euro per mille litri, i gasoli autotrazione e agricolo 6, il risca 4 e il denso Btz 10 euro per mille chili. Dalle forchette medie rilevate questa mattina nelle tre macroaree di riferime...