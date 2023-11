Benzina, gasoli e oli combustibili al secondo rialzo consecutivo, ma le contrattazioni vanno via via scemando per il “fine mese”. I ribassi di domani hanno suggerito di ridurre le caricazioni odierne. Questa mattina la benzina ha preso sul mercato interno 6 euro per mille litri, i gasoli 7 e il denso Btz 8 euro per mille chili. Dalle forchette medi...