Giornata di fuoco in extra-rete con rallentamenti presso basi e raffinerie per i problemi tecnici che hanno colpito il servizio telematico doganale. Sul fronte prezzi, questa mattina la benzina è scivolata di 13 euro per mille litri, i gasoli autotrazione e agricolo di 28, il risca di 26 e il denso Btz di 10 euro per mille chili. Dalle forchette me...