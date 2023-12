Prosegue il lavoro della commissione Bilancio del Senato sulla manovra, in vista dell'approdo in aula previsto per lunedì prossimo. La commissione ha ricevuto i tre emendamenti del governo su pensioni, sicurezza ed enti locali, e ha raccolto circa 70 subemendamenti, tutti firmati dalle opposizioni, che contengono, tra le altre cose, proposte per ta...