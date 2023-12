Sono disponibili in allegato gli emendamenti dei relatori al Ddl Bilancio. Tra gli emendamenti, segnaliamo il 24.0.500 che riguarda le attività di Sace e stanzia fondi per il Tecnopolo di Taranto. Ricordiamo che ieri sono arrivati in commissione al Senato gli emendamenti del governo e i relativi subemendamenti...