Oggi alle 15 in assemblea della Camera, il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, risponde a interrogazioni in merito all'energia nucleare, nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica (Richetti – AZ-PER-RE); sull'adesione al Boga, l'alleanza dei Paesi impegnati a non rilasciare nuov...