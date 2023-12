Con 164 voti favorevoli e 115 contrari, stamattina l'assemblea della Camera ha approvato in via definitiva il disegno di conversione in legge del DL 145/2023 Fiscale o Anticipi. Il provvedimento, ricordiamo, contiene un nuovo prelievo sugli extraprofitti per il 2024, una modifica della norma sull'accisa mobile e una proroga per la restituzione allo...