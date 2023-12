Galileo e la società irlandese Empower Renewables rilanciano la joint venture Galileo Empower con un portafoglio di 10 GW in sei mercati dell'Europa del Nord. Con un piano di investimenti fino a 170 milioni di euro da qui al 2030 per lo sviluppo del portafoglio di progetti eolici, solari e di stoccaggio, Galileo Empower, si legge in una nota, ha un...