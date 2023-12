2

Nel 2022 l'Italia con l'insieme delle sue misure per l'efficienza ha realizzato risparmi energetici per oltre 2,51 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, in aumento di oltre il 90% rispetto agli 1,32 Mtep del 2021, che hanno ridotto la "fattura energetica" del Paese di 3 miliardi di euro e le emissioni di COdi 6,5 milioni di tonnellate....