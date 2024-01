Il Comune di Anagni ha avviato un partenariato pubblico privato con Engie per riqualificare l'illuminazione pubblica. Gli interventi, si legge in una nota, prevedono di migliorare l'attuale illuminazione entro un anno, per concludere l'intero progetto di riqualificazione entro tre anni. Saranno ridotti in modo significativo, si legge in una nota, i...