Tornano a scendere in dicembre, dopo il segnale in controtendenza di novembre, le immatricolazioni di tir a Gnl, chiudendo così un anno in forte calo, al contrario di tutte le altre alimentazioni. Il metano continua a crescere nel mercato degli autobus, ormai tallonato da ibrido ed elettrico. È quanto emerge dai dati sulle immatricolazioni in dicem...