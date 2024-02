L'anno inizia male per i margini alla pompa dei carburanti. Nel mese di gennaio i margini alla pompa sui carburanti, comprensivi del costo del trasporto e senza tenere conto degli oneri di miscelazione del biodiesel, sono andati giù, anche se di poco, sia per la benzina che per il gasolio, con entrambe le medie stabilmente al di sotto 0,200 euro/li...