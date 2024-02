L'ultimo aggiornamento dell'elenco Mase dei venditori di energia elettrica al mercato finale autorizzati contiene 13 nuovi nomi e 8 cancellazioni.Nel primo caso si tratta in particolare di cinque operatori in Lombardia (Carica Positiva di Milano, Essenergia e Earth Energy di Monza, Eurothermo di Cusago (MI) e Lanzani di Carugo (CO)), quattro in ...