Tirreno Power ha dato il via ai cantieri per l'installazione di tre impianti fotovoltaici nei propri siti produttivi di Vado Ligure e Civitavecchia, per complessivi 3,6 MW. Due impianti da 1 MW ciascuno, si legge in una nota, saranno a disposizione di comunità energetiche rinnovabili in cui sono coinvolte amministrazioni pubbliche e piccole e medie...