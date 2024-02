Sono state diffusi nei giorni scorsi i bilanci annuali delle tre supermajor: ExxonMobil, Shell e BP. Sono tutti risultati caratterizzati da forti utili, ma mentre Exxon e Shell mostrano un andamento in calo rispetto al 2022, BP è tornata in utile dopo le perdite registrate nel 2022. Tendenzialmente stabile la produzione di idrocarburi per tutte e t...