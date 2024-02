Axpo è entrata a fianco dell'australiana Ige (Infinite Green Energy) in un progetto per la produzione su scala commerciale di idrogeno verde in Abruzzo. Lo fa sapere una nota congiunta.Il progetto prevede in particolare una produzione di 12 tonnellate giorno di idrogeno con un elettrolizzatore da 30 MW alimentato da un impianto FV da 45 MWp a Cor...