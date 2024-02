Con decreto del ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso, Acciaierie d'Italia (ex Ilva) è stata ammessa con decorrenza immediata alla procedura di amministrazione straordinaria. Lo scrive il Mimit in una nota. È nominato commissario straordinario Giancarlo Quaranta, professionista con lunga esperienza nel settore siderurgico.Il decr...