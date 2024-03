Ieri la commissione Industria del Senato ha approvato la conversione in legge del decreto ex Ilva con una serie di emendamenti. Tra gli altri, segnaliamo l'emendamento 4.0.1 a prima firma di Anna Maria Fallucchi (FdI) in merito all'amministrazione straordinaria delle imprese. Con l'emendamento vengono ammesse ad amministrazione straordinaria anche ...