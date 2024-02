Roberto Alesse, direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm), è stato ascoltato ieri in Senato in commissione Finanze sull'Atto di indirizzo sugli obiettivi fiscali per gli anni 2024-2026 del ministero dell'Economia. Alesse ha detto tra l'altro che a giugno si terrà la prima edizione degli “Stati generali” di Adm...