Secondo l'associazione europea degli operatori eolici (https://windeurope.org), l'Ue/27, tra oggi ed il 2030, installerà in media 29 GW/anno, portando ad una capacità installata di fine periodo intorno ai 393 GW; non lontano dai 425 necessari per il raggiungimento degli obiettivi climatici ed energetici al 2030.Secondo i dati annuali pubblicat...