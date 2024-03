Nel 2023 sono stati autorizzati 5,8 GW di nuovi progetti fotovoltaici, secondo i dati Elemens presentati oggi al convegno “Rinnovabili, quali prospettive e quali criticità per una nuova accelerazione?” organizzato da Key to energy nell'ambito della fiera Key a Rimini. A livello territoriale, le prime Regioni per autorizzato sono la Sicilia con 3.14...