Corsa delle quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo. La benzina è tornata a livelli che non si registravano da settembre toccando il massimo dell'anno, mentre i gasoli hanno azzerato i ribassi dell'ultimo mese riportando i listini a quelli di fine febbraio. Questa mattina la benzina è schizzata di quasi 11 euro per mille litri, i gasoli...