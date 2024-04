Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di oggi è pubblicato il regolamento delegato 2024/873 della Commissione europea del 30 gennaio 2024 che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/331 per quanto riguarda le norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emi...