Il governo sta preparando un decreto legge sulle concessioni minerarie per estrarre le 16 delle 34 materie prime critiche presenti in Italia e per promuovere il riciclo degli almeno 70 milioni di metri cubi di rifiuti minerari accumulati nei decenni passati. Lo ha detto oggi il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, rispondendo alla Camera all'interr...