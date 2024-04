A qualche anno di distanza dall'entrata in vigore dell'articolo 31 del D.lgs. 199/2021, che ha introdotto in Italia una disciplina ad hoc sulle comunità energetiche rinnovabili (di matrice europea), il quadro giuridico risulta ancora incompleto e frammentato.Non sono poche, infatti, le incertezze sotto il profilo giuridico e pratico per i privati...