Nel 2023 frena il mercato dei sistemi di accumulo, soprattutto nel settore residenziale, per via della stretta sul Superbonus, in particolare per la cessione del credito con il blocco delle installazioni rientranti nelle detrazioni con aliquota al 50%. Lo riporta Anie nell'aggiornamento del rapporto “Osservatorio sistemi di accumulo” basato sui dat...