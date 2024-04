Secondo ribasso consecutivo dei prodotti petroliferi in Mediterraneo e di conseguenza sul mercato interno, che sta beneficiando anche di un miglioramento del cambio euro/dollaro nelle indicative della Bce. Dopo il rialzo di ieri, questa mattina la benzina ha lasciato sul terreno 12 euro per mille litri, i gasoli 14 e il denso Btz quasi 1 euro per m...