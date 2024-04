Approvato ieri dal Consiglio dei ministri e già inviato in Parlamento, il Documento di economia e finanza (Def) 2024 è disponibile in allegato.Questi sono gli indicatori del quadro tendenziale di finanza pubblica: per il 2024 crescita del Pil 1%, deficit 4,3%, debito 137,8%; per il 2025 Pil 1,2%, deficit 3,7%, debito 138,9%; per il 2026 Pil 1,1%,...