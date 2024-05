Nuovi ribassi tra oggi e domani sui listini extra-rete con la benzina e i gasoli che ne hanno collezionati tre consecutivi. Questa mattina la benzina ha perso quasi 6 euro per mille litri, i gasoli 2 e il denso Btz 1 euro per mille chili. Dalle forchette medie rilevate dallanelle tre macroaree di riferimento si può ricavare, in base al...