Il Gruppo chimico bergamasco Siad, attivo nei settori gas industriale, gas naturale, Gpl, ingegneria e sanità, ha installato a Leopoldov, in Repubblica Slovacca, un nuovo impianto per la cattura e la liquefazione di anidride carbonica biogenica. L'impianto, sviluppato in collaborazione con Enviral (Gruppo Envien) e Slovenské Liehovary a likérky, co...