Eni ha chiuso il primo trimestre dell'anno con un utile operativo adjusted di 4.116 milioni di euro, in calo del 30% sui 5.867 mln del primo trimestre 2023, con la maggiore contrazione delle attività gas (-77% a 325 mln contro 1.420), per effetto di prezzi del gas in calo del 49% e di una minore volatilità dei mercati che ha ridotto le opportunità ...