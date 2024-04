Oggi l'Agenzia per l'energia danese ha lanciato l'attesa procedura competitiva per assegnare le aree di mare in concessione per realizzare nuovi impianti eolici offshore. Le aree sono North Sea 1, 2 e 3, Kattegat, Kriegers Flak II ed Hesselø (v. Staffetta 16/01) . Le ...