Un rinvio di sette anni dell'entrata in vigore delle nuove tasse sull'energia. Insieme a esenzioni mirate per il settore della pesca, per i voli da e per Cipro e Malta e a deroghe per i mezzi militari. Sono alcune delle modifiche introdotte dai Paesi europei nella bozza di proposta sulla revisione della direttiva sulla tassazione energetica, second...