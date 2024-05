Enel ha chiuso il primo trimestre dell'anno con ricavi in calo del 26,4% a 19,43 miliardi di euro per la flessione dei prezzi e dei volumi venduti, ma con un Ebitda ordinario aumentato in doppia cifra (+11,6%) a 6,09 mld, con un incremento di 631 milioni, dovuto principalmente al forte aumento della produzione idroelettrica, agli ottimi margini nel...