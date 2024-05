Arera ha pubblicato oggi il rapporto al Mase e alle Commissioni parlamentari competenti sull'esito delle aste del 10 gennaio per il servizio elettrico a tutele graduali, come previsto dall'articolo 2, comma 3 del decreto ministeriale del 17 maggio 2023. Il report, che non contiene molte informazioni aggiuntive rispetto al documento già illustrato i...