Italgas ha presentato un'offerta non vincolante per l'acquisizione dell'intero capitale sociale di 2i Rete Gas. Gli azionisti F2i Sgr e Finavias hanno in conseguenza concesso a Italgas un periodo di esclusiva per effettuare una due diligence finalizzata alla formulazione di un'offerta vincolante per l'acquisto del 100% del capitale di 2i Rete Gas. ...