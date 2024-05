A2A ha chiuso il primo trimestre dell'anno con ricavi in calo del 33% a 3.245 milioni di euro principalmente per la contrazione dei prezzi all'ingrosso dell'energia, ma un Mol in rialzo del 40% o di 202 mln a 703 mln, trainato dalle attività di vendita al dettaglio (+181,3% o +87 mln a 135 mln), dalla generazione e trading (+119 mln o +66,5% a 298...