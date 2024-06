Non sono ancora le 19 e gli incentivi per l'acquisto di auto elettriche sono già esauriti (v. foto). Il contatore sul sito Ecobonus segna poco più di milleseicento euro ed è ormai "rosso". Questa mattina, poco prima delle 8, segnava poco più di 200 milioni di euro. In meno di undici ore sono quindi stati prenotati tutti gli incentivi per l'acquisto...