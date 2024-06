In Europa la crescita delle installazioni eoliche offshore non è solo un'opzione tecnologica. È una necessità.Secondo la Commissione europea, l'Ue dovrà realizzare ogni anno 31 GW di parchi eolici per centrare l'obiettivo di decarbonizzazione al 2030 (42,5% della domanda energetica coperta dalla produzione rinnovabile). Nel 2023 l'Ue ne ha però i...