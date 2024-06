Sul mercato a termine degli accumuli il Mase attende “a giorni” da Terna la proposta definitiva di regolamento e intende poi prendersi “tutto luglio” per scrivere il decreto, con l'obiettivo di avviare le aste a inizio 2025. Sul FerX invece il ministero punta ad avviare le prime aste per fine 2024 e per questo sta cercando di avere prima “un'approv...