Il comparto delle rinnovabili italiane accenna una risalita a maggio, con l'indice Irex che torna in territorio positivo per la prima volta dall'inizio dell'anno. L'indice, che misura l'andamento delle small mid cap pure renewable quotate in Borsa Italiana, ha chiuso lo scorso mese a 21.661 punti, in aumento del 2,8%. Irex recupera parzialmente le ...