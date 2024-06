Ieri i Paesi del G7, riuniti in Puglia sotto la presidenza italiana, hanno raggiunto un accordo per 50 miliardi di aiuti all'Ucraina. I Paesi del G7 utilizzeranno, a garanzia degli aiuti, gli interessi maturati sugli asset russi che erano stati congelati subito dopo l'inizio della guerra. Il testo dell'accordo non è stato ancora reso pubblico, perc...